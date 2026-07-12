Για τη νέα εποχή της ΑΕΛ μίλησαν Μαμάκος-Στυλιανός

Η νέα εποχή της ΑΕΛ, οι στόχοι και οι προσπάθειες της νέας διοίκησης, αλλά και οι δυνατότητες συνεργασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με τον νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, κ. Ζήση Στυλιανό.

Η συνάντηση στο Δημαρχείο της Λάρισας, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του κ. Στυλιανού με θεσμικούς φορείς.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη νέα εποχή της ΑΕΛ, με τον κ.Μαμάκο να εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες της νέας διοίκησης, με κοινό στόχο η ομάδα της πόλης να πρωταγωνιστήσει και πάλι στα δρώμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μαμάκος και Στυλιανός στάθηκαν ιδιαίτερα στις συνεργασίες, καθώς και τη στήριξη της νέας προσπάθειας που ξεκινά για το καλό του ιστορικού συλλόγου.

Τέλος, ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας τόνισε πως θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για την επιστροφή της ΑΕΛ στην μεγάλη κατηγορία, σημειώνοντας ότι η πόλη και οι πολίτες της είναι ο κινητήριος μοχλός της «Βασίλισσας του κάμπου».