Για τις 8 Φεβρουαρίου μετατίθεται η εκδήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη

Το πολιτικό γραφείο της Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Λάρισας, Ευαγγελίας Λιακούλη, ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00 εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα στη Λάρισα, μετατίθεται λόγω συμμετοχής στο εθνικό πένθος

Η απόφαση ελήφθη σε ένδειξη σεβασμού για τον τραγικό θάνατο των εργατριών στο εργοστάσιο «BIOΛΑΝΤΑ», καθώς και για τον άδικο χαμό των παιδιών -φιλάθλων του ΠΑΟΚ, γεγονότα που έχουν συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία.