Γιορτάζει η Αγία Παρασκευή στους Γόννους

Πέρασε σχεδόν το μισό και πλέον καλοκαίρι, είδαμε βροχές, αλλά και καύσωνα, έγιναν και συνεχίζονται τα πανηγύρια στα χωριά μας και μετά τη γιορτή του προφήτη Ηλία έρχονται οι γιορτές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονα.

Το Σάββατο 25 Ιούλη 2026 θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί της Αγίας Παρασκευής στους Γόννους.

Το απόγευμα του Σαββάτου, (19:30 – 21:30) θα γίνει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία, περιφορά της Εικόνας σε δρόμους της ενορίας χοροστατούντος του ιερέα του ναού της Αγίας Παρασκευής, Χρήστου Ψαχούλα και με τη συμμετοχή και άλλων ιερέων.

Την περιφορά της εικόνας θα συνοδεύσει η φιλαρμονική του δήμου Τεμπών, ενώ με το τέλος της αρτοκλασίας η Μικτή Χορωδία Γόννων «Νίκος Χατζής» του Πολιτιστικού συλλόγου Γυναικών Γόννων θα τραγουδήσει στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας πέντε τραγούδια που επέλεξε ο μαέστρος της χορωδίας, Κωνσταντίνος Σιόζιος.

Την Κυριακή το πρωί (07:30 – 10:00) θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία.

Δ.Ζ.Γ.