Γιορτάστηκαν οι Ισαπόστολοι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Κιλελέρ

Θρησκευτικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αρμένιο, στον Κάμπο και στα Άνω Βούναινα του Δήμου Κιλελέρ προς τιμήν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στο Αρμένιο εψάλη πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα και ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Στην πλατεία μετά τις θρησκευτικές τελετές έγιναν και πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου εμφανίστηκαν τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενίου «Άνθιμος Γαζής.

Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε ότι «ο Δήμος Κιλελέρ αναδεικνύει με τις ενέργειες του τις θρησκευτικές εορτές που τονώνουν το χριστιανικό αίσθημα των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων και στηρίζει με κάθε τρόπο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι κατά τόπους πολιτιστικοί σύλλογοι. Κι αυτό γιατί είναι αναγκαίο οι δημότες να στηριχθούν, εκτός των άλλων, τόσο στη χριστιανική πίστη όσο και στην παράδοση της πατρίδας μας».

Στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ και των τοπικών κοινοτήτων παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Θεοχαρόπουλος, Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος και Ε. Παπαγιαννούλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Καλέτσιος και Κ. Φιλιππούλης, οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Χ. Βεργής, Κ. Κολοβός, Γ. Νανούλη, Β. Σβερώνη και Κ. Τσιαγκλάνης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκάλων ν. Λάρισας Δ. Παπαποστόλου και πιστοί των ενοριών.