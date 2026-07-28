Γιορτάστηκε η Αγία Παρασκευή στον Δήμο Κιλελέρ

Με τη συμμετοχή πιστών αλλά και αρχών, εψάλλει με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια ο εσπερινός για την εορτή της Αγίας Παρασκευής στους ενοριακούς ναούς και ιερά εξωκλήσια των τοπικών κοινοτήτων της Αγίας Παρασκευής, της Γαλήνης, του Ζαππείου, του Καλαμακίου, των Κοκκίνων, και του Σωτηρίου του Δήμου Κιλελέρ.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Αγία Παρασκευή παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σ. Νταφόπουλος και Απ. Μαξιμιάδης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου Απ. Κανέψος και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.