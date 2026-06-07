Γιορτάστηκε η «Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» στη Θεσσαλία

Σήμερα, 7 Ιουνίου 2026, Κυριακή των Αγίων Πάντων, το πρωί, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας».

H συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί από την ελληνική πολιτεία ως ημέρα τιμής στους απόστρατους αστυνομικούς, σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για το σκοπό αυτό, τελέστηκαν δοξολογίες σε Ιερούς Ναούς της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων και της Καρδίτσας.

Παράλληλα, αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, κατά περίπτωση, θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη-εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, μέλη συνδικαλιστικών ενώσεων και σωματείων, καθώς και απόστρατοι και εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά το πέρας των δοξολογιών πραγματοποιήθηκαν μικρές δεξιώσεις.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, στο πλαίσιο λιτής τελετής εκφωνήθηκαν ομιλίες από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας και τους Πρόεδρους της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας και του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Λάρισας, καθώς και χαιρετισμοί από τοπικούς Βουλευτές και τον Δήμαρχο Λαρισαίων.

Επιπλέον απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα σε απόστρατους αστυνομικούς.