Γιορτάστηκε η μνήμη των θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο Ομορφοχώρι

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και πλήθος πιστών πήραν μέρος στις θρησκευτικές τελετές με αποκορύφωμα τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας των θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ.

Ανήμερα της εορτής το πρωί έγινε η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της θαυματουργής εικόνας των Αγίων με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής του δήμου Λαρισαίων και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ομορφοχωρίου με παραδοσιακές στολές.