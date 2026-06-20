Γιορτάστηκε η 11η γιορτή Γλυκού στον Κραννώνα

Με μεγάλή επιτυχία πραγματοποιήθηκε η «11η γιορτή γλυκού» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Κραννώνα και η Τοπική Κοινότητα Κραννώνα υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, σε αυτή τη γλυκιά και γεμάτη αρώματα εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για τον τόπο μας. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Σύλλογο Γυναικών Κραννώνα για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία, που δεν είναι μόνο μια γιορτή των γεύσεων, αλλά και μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και κοινωνικής συνοχής.Μέσα από τη σημερινή εκδήλωση αναδεικνύεται η πλούσια γαστρονομική κληρονομιά του τόπου μας ενώ παράλληλα ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων της κοινότητάς μας.

Οι γυναίκες του Κραννώνα με μεράκι, δημιουργικότητα και πίστη στις παραδόσεις, κρατούν ζωντανές τις ρίζες μας και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη και η παρουσία όλων μας ενεργή και πολύτιμη για την πρόοδο της τοπικής μας κοινωνίας. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση, καλή συνέχεια στις δράσεις του Συλλόγου και… καλή απόλαυση σε όλους!».

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν τα καλύτερα γλυκά, εμφανίστηκαν χορευτικά συγκροτήματα και παιδικό θέατρο.

Παραβρέθηκαν ο βουλευτής Χ. Καπετάνος, η Αντιπεριφερειάρχης Α. Κομήτσα, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Σ. Νταφόπουλος και Ε. Παπαγιαννούλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Καλέτσιος Δ Κωστούλης και Τ. Τσινούλης, η εκπρόσωπος της «Ελληνικής Λύσης» Ρ. Νούτσια, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κ. Τσιαγκλάνης, Μ. Κορεούδη, Π. Κυρούδης, Δ. Παπακυρίτσης, Ι. Τσικρίκας, Μ. Χατζηλιάδης και Αθ. Τόλιας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Δ. Παπαποστόλου και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αγ. Αναργύρων Ι. Παναγιώτου.