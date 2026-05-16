Γιορτάστηκε ο Άγιος Αχίλλειος σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Κιλελέρ

Πλήθη πιστών συνέρρευσαν  στους Ιερούς Ναούς του Αγίου Αχιλλείου στο Δήμο Κιλελέρ όπου με λαμπρότητα τελέστηκαν οι εόρτιες εκδηλώσεις στη μνήμη του Αγίου.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία  μετ’ αρτοκλασίας τελέστηκαν στους φερώνυμους Ι.Ν  στο Αχίλλειο, στη Νίκη και στο Καλό Νερό.

Στον ομώνυμο Ναό του Καλού Νερού, στον Εσπερινό παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Σ. Νταφόπουλος και Χ. Τσιχίτας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σ. Καλέτσιος, η Πρόεδρος της  ΤΚ Μύρων Μ. Ρούλια και πλήθος πιστών της ενορίας.

