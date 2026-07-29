Ανοιχτή πρόσκληση στην εκδήλωση-γιορτή για τη λήξη της Α’ και Β’ περιόδου του προγράμματος «Κατασκήνωση στην πόλη» απευθύνει σε μικρούς και μεγάλους η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Η εκδήλωση, με θέμα «Ταξιδεύω στην Ελλάδα με Παιχνίδι και Χορό!», πραγματοποιείται αύριο, Πέμπτη, 30 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Πάρκο Αλκαζάρ. «Ελάτε να διασκεδάσουμε με μουσική, χορό και δροσερές καλοκαιρινές εκπλήξεις», είναι το κεντρικό μήνυμα της πρόσκλησης.

Να σημειωθεί ότι λόγω της εκδήλωσης, οι δομές της Κατασκήνωσης θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη, ως τις 13.30 μ.μ.