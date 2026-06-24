Γιορτή λήξης και αποφοίτησης στο Γυμνάσιο Νίκαιας Λάρισας

Σε κλίμα συγκίνησης, υπερηφάνειας και γιορτής πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του σχολικού έτους στο Γυμνάσιο Νίκαιας.Η εκδήλωση περιλάμβανε την παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων που υλοποίησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με το πολιτιστικό πρόγραμμα για την ιστορία του τόπου. Παρουσιάστηκε η ταινία που έφτιαξαν οι μαθητές με τίτλο «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ»η οποία έγινε με την βοήθεια του Δήμου Κιλελέρ και αποτελεί μια οδοιπορία στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα το τόπου.

Στόχος της είναι να συνδέσει τον ηρωικό αγώνα των αγροτών για το δίκαιο και την ελευθερία στην εξέγερση του Κιλελέρ με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που πηγάζει από τον ίδιο τόπο.

Στην κεντρική της ομιλία η καθηγήτρια του Γυμνασίου Νίκαιας Βάσω Ζαφειρίου τόνισε μεταξύ άλλων «…Με ιδιαίτερη συγκίνηση κλείνει η φετινή χρονιά, παρουσιάζοντας ένα έργο που ξεκίνησε ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θεωρώ πως κατέληξε σε μάθημα ζωής. Φέτος, μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών μαθητών του σχολείου μας βουτήξαμε στις ρίζες του τόπου μας. Μιλήσαμε για τον Απόστολο Μπατάλα και τους τοπικούς καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τους αγώνες των αγροτών. Τα παιδιά έγιναν δημιουργοί.

Αποτύπωσαν αυτή την κληρονομιά σε μια ταινία μικρού μήκους την οποία παρουσίασαν ήδη με επιτυχία σε μαθητικό συνέδριο στην Πάτρα. Όλο αυτό το ταξίδι όμως, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε ως πολύτιμο αρωγό στην προσπάθειά μας τον Δήμο Κιλελέρ. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη πως όταν η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στο σχολείο, μπορούν να γίνουν αξιόλογα πράγματα…»

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποχαιρέτησαν τους αποφοίτους, απονέμοντας τα αναμνηστικά τους και ευχόμενοι καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στο Λύκειο.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ κα Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, η Διευθύντρια του Γυμνασίου Νίκαιας κα Φαρμακιώτη και ο κος Μούσιος, καθηγητής του Γυμνασίου.