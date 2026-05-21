Γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς στο 7ο Γυμνάσιο Λάρισας

Μια όμορφη γιορτή ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του 7ου Γυμνασίου Λάρισας προκειμένου να κάνουν τον απολογισμό μιας, ομολογουμένως, δημιουργικής χρονιάς και να ευχηθούν σε όλους «Βάλε πλώρη…γι αυτά που ονειρεύτηκες… για το αύριο πρόσω ολοταχώς…».

Παρουσίασαν αρχικά την θεατρική παράσταση «Ορέστεια-Αγαμέμνων» του Αισχύλου, που είχαν ετοιμάσει σε συνεργασία με το 12ο Γυμνάσιο Λάρισας, συμμετέχοντας τον Μάρτιο του 2026 στο Β’ Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα».

Κι επειδή το σχολείο δεν είναι μόνο αίθουσες και μαθήματα, τεστ και διαγωνίσματα, επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη της δύναμης των ομάδων και στη δυναμική των συνεργασιών που πάντα επιφέρει τη χαρά της συμμετοχής, την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ανάδειξη ταλέντων και ιδιαίτερων κλήσεων.

Με καμάρι, λοιπόν, παρουσίασαν προγράμματα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, δράσεις σε πολλά επίπεδα, όπως νέες τεχνολογίες, δημιουργική γραφή, αντιμετώπιση βίας, ψυχική ισορροπία, αθλητισμό, παιδικό βιβλίο, κινηματογράφο, μουσική, κοινωνικά θέματα όπως το «Ολοκαύτωμα», η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και τόσα άλλα.

Μέσα από τις ποικίλες δράσεις και την αθρόα συμμετοχή σε διαγωνισμούς πέτυχαν και πολλές πρωτιές αποσπώντας βραβεία.

Η Διευθύντρια Αργυρώ Γκαραγκούνη και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συνεχάρη τους/τις μαθητές/τριες για τα βραβεία τους αλλά και για την κοινωνική τους ευαισθησία και τους απένειμε «Επαίνους Αριστείας και Διάκρισης».

Ευχαριστεί επίσης θερμά την κα Γαλλιού Μαρία, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λάρισας , την κα Ζιάκα Βασιλική, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την κα Παπαδημητρίου Άρτεμη, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την κα Δημητρίου Ελένη, Επόπτρια ποιότητας της Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Λάρισας, τις κυρίες Αντωνίου Έβελυν και Κουτσοπούλου Φωτεινή, της ΔΔΕ Λάρισας, τους εκλεκτούς συναδέρφους Διευθυντές – φίλους γειτονικών και συνεργαζόμενων σχολείων, τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τους αξιότιμους γονείς των μαθητών/τριων του σχολείου που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.