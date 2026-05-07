Γιορτή της Μητέρας στο Πάρκο Αλκαζάρ – Την Κυριακή 10 Μαΐου με πλήθος δράσεων για την οικογένεια

Μια ξεχωριστή εκδήλωση, αφιερωμένη στην αγάπη, τη φροντίδα και την ανεκτίμητη προσφορά της μητέρας στη ζωή μας διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, την Κυριακή, 10 Μαΐου, στο Πάρκο Αλκαζάρ.

Από τις 11 το πρωί της Κυριακής, παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, οικογένειες και παρέες φοράνε τα αθλητικά τους και είναι έτοιμοι για δράση, στον φιλόξενο και καλαίσθητο χώρο του Πάρκου Αλκαζάρ, για να απολαύσουν δραστηριότητες όπως ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, μπαλόνια, δώρα και πολλές άλλες εκπλήξεις!

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τον πολυδιάστατο ρόλο της μητέρας στη σύγχρονη κοινωνία, να τις τιμήσει αναγνωρίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο τους στη διαμόρφωση της κοινωνίας και των αξιών μας και να προσφέρει στιγμές χαράς, διασκέδασης και συγκίνησης σε όλες τις οικογένειες.

Ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μία εκδήλωση γεμάτη παιχνίδι, χαρά, αγάπη σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι την ευθύνη για την εκδήλωση έχει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας του Δήμου Λαρισαίων, με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Παιδείας και Πρασίνου, καθώς και των Λεσχών Πολιτισμού της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού