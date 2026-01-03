Γιορτινή βόλτα στα Φάρσαλα με το Christmas Mini Express Train

Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, η δράση του Δήμου Φαρσάλων με το ηλεκτροκίνητο Christmas Mini Express Train, χαρίζοντας χαμόγελα και όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Το εορταστικό τρενάκι κινήθηκε στην πλατεία και στους δρόμους της πόλης από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία περιήγησης στο στολισμένο αστικό τοπίο των Φαρσάλων. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία μικρών παιδιών, που απόλαυσαν τη βόλτα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, συνοδευόμενα από τις οικογένειές τους.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων και συνέβαλε στη διατήρηση του γιορτινού κλίματος των ημερών, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια χαλαρή και ευχάριστη δραστηριότητα στο κέντρο της πόλης.