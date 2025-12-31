Γιορτινή βόλτα στα Φάρσαλα με το Christmas Mini Express Train

Στο γιορτινό κλίμα των ημερών συνεχίζουν να κινούνται τα Φάρσαλα, με τον Δήμο Φαρσάλων να έχει προγραμματίσει μια ξεχωριστή δράση για την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος θα αποτελέσει το ηλεκτροκίνητο Christmas Mini Express Train, το οποίο αναμένεται να χαρίσει χαμόγελα και στιγμές χαλάρωσης σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Το γιορτινό τρενάκι θα κινείται στους δρόμους των Φαρσάλων από τις 4 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία βόλτας μέσα στο εορταστικά στολισμένο αστικό τοπίο.

Η δράση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες και παρέες να απολαύσουν μια διαφορετική περιήγηση στο κέντρο της πόλης, σε ρυθμούς Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Το Christmas Mini Express Train έρχεται να συμπληρώσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και την τοπική κίνηση.