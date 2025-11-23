ΓΝ Λάρισας και BioAnalytiX: Μνημόνιο συνεργασίας για καινοτομία στην ιατρική απεικόνιση

Μια σημαντική συνεργασία στον χώρο της ιατρικής απεικόνισης επισφραγίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου το Ακτινολογικό Τμήμα και η ερευνητική ομάδα BioAnalytiX προχώρησαν στην επίσημη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, εδραιώνοντας μια συνεργασία που ήδη έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία γίνεται με την πλήρη στήριξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Γρηγόρη Βλαχάκη, ο οποίος συνεχάρη τα στελέχη των δύο πλευρών και τόνισε ότι «η καινοτομία αποτελεί βασικό άξονα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας». Ο ίδιος σημείωσε ότι η Διοίκηση ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που συνδέουν το δημόσιο σύστημα υγείας με την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη.

Η ομάδα της BioAnalytiX αποτελείται από τρεις νεαρούς επιστήμονες:

· Χρήστο Τσούτσα, απόφοιτο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

· Νικόλα Παπαγεωργίου, φοιτητή του 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής ΠΘ,

· Παντελή Τσιριγώτη, μαθηματικό –ειδικό πληροφορικής.

Η ομάδα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει στον χώρο της υγείας.

Η συμφωνία έρχεται να θεσμοθετήσει και να επεκτείνει μια ήδη επιτυχημένη κοινή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και αφορά την αξιοποίηση ανωνυμοποιημένων απεικονιστικών δεδομένων για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.

Η αρχική φάση της συνεργασίας επικεντρώθηκε στην επεξεργασία αξονικών τομογραφιών του Ακτινολογικού Τμήματος από την ερευνητική ομάδα. Η δουλειά αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό και την ανάλυση απεικονιστικών ευρημάτων, πάντα με απόλυτο σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο και στις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με βάση τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης περιόδου συνεργασίας, τα δύο μέρη αποφάσισαν να επεκτείνουν το εύρος των κοινών δράσεων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, προβλέπεται:

· η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και η διεύρυνση των έργων,

· η συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ερευνητικών πρακτικών,

· η αξιοποίηση ανωνυμοποιημένων απεικονιστικών δεδομένων στο πλαίσιο αυστηρών κανόνων ασφάλειας,

· η διερεύνηση προοπτικών δημιουργίας ενός κέντρου καινοτομίας στη Λάρισα, με πυρήνα τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της ιατρικής απεικόνισης.

Τον επιστημονικό συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής των δράσεων από την πλευρά του Νοσοκομείου θα έχει ο Διευθυντής του Ακτινολογικού τμήματος κ. Ευάγγελος Αλεξίου με το οποίο η ομάδα της BioAnalytiX θα συνεργάζεται στενά. Ο κ. Αλεξίου, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της απεικόνισης, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση και την ορθολογική αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη συνεργασία.

Το Μνημόνιο αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο το οποίο αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού μηχανισμού που θα επιτρέψει μακροχρόνιες και ευέλικτες ερευνητικές πρωτοβουλίες, χωρίς να περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές ή εφαρμογές.