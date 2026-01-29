“Γονεϊκός ρόλος και πρόληψη” στο Γυμνάσιο Αμπελώνα

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Αμπελώνα ενημερωτική δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των γονέων σε θέματα πρόληψης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χρήστος Πιτσίλκας, εκπρόσωπος του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος ανέπτυξε με τρόπο κατανοητό και ουσιαστικό τον ρόλο της οικογένειας και των γονέων στη διαμόρφωση της ψυχής του παιδιού και στην πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στις εξαρτήσεις από ουσίες όσο και στις σύγχρονες μορφές εξάρτησης, όπως η υπερβολική χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.

Επισημάνθηκαν ο καθοριστικός ρόλος της επικοινωνίας στην οικογένεια, η έκφραση των συναισθημάτων, η καλλιέργεια αξιών και υγιών σχέσεων με σαφή όρια, καθώς και η σημασία της συνεργασίας και της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναδείχθηκε η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης προειδοποιητικών συμπεριφορών και της ενίσχυσης των προστατευτικών παραγόντων που συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από τους γονείς, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον και την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και φορέων πρόληψης.

Το Γυμνάσιο Αμπελώνα ευχαριστεί θερμά τον κ. Χρήστο Πιτσίλκα και τον ΕΟΠΑΕ για τη σημαντική συμβολή τους, καθώς και όλους τους γονείς που συμμετείχαν ενεργά στη δράση.