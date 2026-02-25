Γοννιώτες τίμησαν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (φωτο)

Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, μαθητές, μαθήτριεςκαι απλοί δημότες από τους Γόννους και τη γύρω περιοχή, τίμησαν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη μνήμη των 57 θυμάτων, σήμερα Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026, αποδίδοντας φόρο τιμής, μνήμης και συλλογικής ευθύνης.

Τελέστηκε τρισάγιο από τους ιερείς του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Παρασκευής Γόννων, πατέρες Βασίλειο Τάσιο και Χρήστο Ψαχούλα, ενώ την ήδη φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα έκαναν πιο βαριά τα σφυρίγματα των διερχόμενων εκείνη την ώρα τρένων που ένωναν τη φωνή τους με αυτή των πολιτών κάθε ηλικίας που αφήνοντας ένα λουλούδι κι ανάβοντας ένα κεράκι στα μνημεία, ζητούσαν το αυτονόητο : Αλήθεια και Δικαιοσύνη…!

Στην τελετή παρέστησαν η διευθύντρια τουΔημοτικού Σχολείου Γόννων, Αποστολία Σαΐτη και δάσκαλοι του σχολείου, ο Αντιπεριφερειάρχης, Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Γόννων, Θωμάς Παπαδόντας, ο δημοτικός σύμβουλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Λάμπρος Ζάρρας, ο πρώην διευθυντής του δημοτικού σχολείου Γόννων, Ευάγγελος Τσιούρβας καθώς και εκπρόσωποι των φορέων που συνδιοργάνωσαν την τελετή.

Την πρωτοβουλία είχε το Δημοτικό Σχολείο Γόννων με την διευθύντριά του, Αποστολία Σαΐτη και συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς: Δημοτική Κοινότητα Γόννων Δήμου Τεμπών,Δημοτικό Σχολείο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Γυμνάσιο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου, Λύκειο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου, Ενορίες Αγίου Γεωργίου Γόννων και Αγίας Παρασκευής Γόννων, Μορφωτικός Σύλλογος – Λαογραφικό Μουσείο Γόννων, Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γόννων, Μικτή Χορωδία Γόννων «Νίκος Χατζής», Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Γόννων«Αντιγονίδες», Σύλλογος Αραβανίτικων Αλόγων “Ο Άγιος Γεώργιος”, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελιάς Γόννων, Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων. Ιστολόγιο Perataria.gr.

Ρεπορτάζ-Φωτογραφίες : Δημήτρης Ζ.Γουγουλιάς

perataria.gr