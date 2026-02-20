“Γυναίκες αντοχής… με τα μάτια της Έλλης”

Το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο #Κανείς_Μόνος, σε συνεργασία με την Ευαγγελία Λιακούλη και με επίσημη προσκεκλημένη την γνωστή δημοσιογράφο Έλλη Στάη, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της Γυναίκας, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στη Σκηνή Circus στη Λάρισα.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης η διακεκριμένη δημοσιογράφος Έλλη Στάη, η οποία μέσα από το δικό της βλέμμα και την πολυετή εμπειρία της στον δημόσιο διάλογο, θα συνομιλήσει και θα φωτίσει ιστορίες αντοχής, δύναμης και δημιουργίας , γυναικών του νομού.

Με έναν κύκλο μίνι -συνεντεύξεων, η Έλλη Στάη συναντά γυναίκες που μοιράζονται δημόσια τη ζωή τους, τις δυσκολίες, τις χαρές και το προσωπικό τους μήνυμα, που κάθε φορά διαφέρει, καθώς η συνομιλία αυτή αφορά σε Γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες, διαδρομές και δυσκολίες, με κοινό όμως σημείο όλων, την αντοχή!

Μαζί με τις Γυναίκες, σε αρμονική συμπόρευση εμφανίζονται οι άντρες , αλλά και τα κορίτσια που …μεγαλώνουν.

Παράλληλα στην εκδήλωση, μέσα από μια μαγευτική θεατρική διαδρομή , υμνούνται γυναικείες μορφές και ρόλοι παλιότερων και σύγχρονων εποχών, σε μια συγκινητική ιστορική αφήγηση, με στιγμές, σιωπές και υπερβάσεις , που ξεκινούν από την εποχή των γιαγιάδων μας και φτάνουν στις σύγχρονες γυναίκες και στις ζωές τους.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν τιμητικές βραβεύσεις γυναικών για την προσφορά τους στον τόπο και στους ανθρώπους.

Η εκδήλωση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ… με τα μάτια της Έλλης» αποτελεί μια βραδιά μνήμης, αναγνώρισης και ουσιαστικού διαλόγου, αφιερωμένη στη δύναμη της Γυναίκας σε κάθε της ρόλο και σε κάθε εποχή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό.