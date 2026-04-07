Δέματα αγάπης για το Πάσχα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

«Φροντίζουμε και φέτος να μη λείψει τίποτα από το πασχαλινό τραπέζι των πιο ευάλωτων οικογενειών μας. Με την πολύτιμη στήριξη φορέων, επιχειρήσεων, αλλά και απλών πολιτών, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω θερμά, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας αγκαλιάζει και στηρίζει όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Από τον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου και βρέθηκε το πρωί της Μ.Τρίτης, ο κ.Μαμάκος αναφέρθηκε στο έργο της δομής, αλλά και το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, τονίζοντας την αξία της συνεργασίας, της συνέργειας και των συμπράξεων. «Σε καθημερινή βάση, επιτελείται ένα εξαιρετικό έργο, σιωπηλό, αλλά ουσιαστικό για την ανακούφιση των συμπολιτών μας. Είμαστε εδώ για στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες και να προσφέρουμε μια μικρή ανακούφιση, τις άγιες αυτές ημέρες», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Τον Δήμαρχο συνόδευαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Ευρυδίκη Γούλα, και ο αναπλ.Προϊστάμενος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, δρ Θεόδωρος Κυρόπουλος. Στο χώρο του Παντοπωλείου, οι μαθήτριες και μαθητές του ΙΕΚ «Ακμή» φρόντισαν για την προσφορά σιμιγδαλένιου χαλβά, ενώ τη γενική φροντίδα της διανομής του πασχαλινού δέματος αγάπης έχουν ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κ.Θοδωρής Γαντζούδης και τα στελέχη, κ.Χαρούλα Ραχωβίτη και κ.Γιώργος Παπαδόντας.

Η διανομή του πασχαλινού δέματος αγάπης ξεκίνησε χθες, Μ.Δευτέρα, ενώ θα συνεχιστεί και αύριο, Μ.Τετάρτη, 8 Απριλίου, από τον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το δέμα περιλαμβάνει τρόφιμα και επιπλέον πασχαλινά είδη, για το τραπέζι της Λαμπρής, καθώς και λαμπάδες και δωράκια για τα μικρά παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).

Στην Παιδιατρική του ΓΝΛ

Λίγο αργότερα ο Δήμαρχος Λαρισαίων πραγματοποίησε επίσκεψη στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και να ανταλλάξει ευχές και να μοιράσει δώρα στους μικρούς νοσηλευόμενους και τους γονείς τους. Τον κ.Μαμάκο υποδέχθηκε ο Διοικητής του ΓΝΛ, κ.Γρηγόρης Βλαχάκης, καθώς και στελέχη και ιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής.