Δήλωση Ρουπακιά (ΣΘΕΒ) για το ενεργειακό κόστος που ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η ανακοίνωση των νέων μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει πλήρως το διαρθρωτικό πρόβλημα που εδώ και χρόνια επιβαρύνει την ελληνική παραγωγή. Το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα παραμένει σταθερά από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, δημιουργώντας ένα έντονο και διαρκές ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Η βιομηχανία ανέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανάληψη μιας ουσιαστικής πρωτοβουλίας από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος, που δεν είναι σημερινό αλλά διαχρονικό, και επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα, τις επενδύσεις και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της χώρας. Υπό αυτή την έννοια, η εξαγγελία των μέτρων, έστω και σε αυτή τη φάση, συνιστά μια αναγκαία εξέλιξη, η οποία όμως δεν επαρκεί από μόνη της για να εξισορροπήσει τις υφιστάμενες ανισότητες.

Τα συγκεκριμένα μέτρα φαίνεται να ωφελούν σε μεγαλύτερο βαθμό έναν περιορισμένο αριθμό ιδιαίτερα ενεργοβόρων βιομηχανιών, ενώ η επίδρασή τους είναι σαφώς πιο περιορισμένη για τις μικρές και μικρομεσαίες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Η διεθνής οικονομία βιώνει μια νέα ενεργειακή κρίση, με αυξημένες τιμές και αβεβαιότητα, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να έχει από τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη στην Ευρώπη, περιορίζοντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, καθώς η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι καθοριστική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

