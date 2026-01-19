Δήμος Αγιάς: Χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά και… επιλεκτικά στα παράλια!

Με χιόνι ξύπνησαν σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου Αγιάς, και με ασθενή βροχόπτωση όλες οι υπόλοιπες, πλην (όλως παραδόξως) της παραλιακής ζώνης μόνο στο τμήμα Σωτηρίτσα – Βελίκα όπου το χιόνι έφτασε ως το… κύμα!!!

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αστέριο Τσιώνη, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και τα μηχανήματα απογχιονισμού Περιφέρειας και Δήμου είναι σε ετοιμότητα, δεδομένου ότι η πρόγνωση για Τρίτη και Τετάρτη δείχνει χιονοπτώσεις στην περιοχή.

Το μόνο θέμα που δημιουργήθηκε ήταν ότι το ΚΤΕΛ δεν έκανε τα πρωινά δρομολόγια από και προς Μελίβοια, Μεγαλόβρυσο και Βελίκα, οπότε υπήρξαν μαθητές που δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο τους ή άλλοι πήγαν με ιδιωτικά μέσα και ταξί.

Σωτηρίτσα

Σωτηρίτσα

Μεγαλόβρυσο

Βελίκα