Δήμος Ελασσόνας για τουρκική σημαία: Απόλυτος σεβασμός στην ιστορική μνήμη

Ο Δήμος Ελασσόνας, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με φωτογραφία από την πρόσφατη επίσκεψη μαθητών του προγράμματος Erasmus+ στο Δημαρχείο, κρίνει σκόπιμο να τοποθετηθεί με σαφήνεια και υπευθυνότητα.

Ο Δήμος εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό του στην ιστορική μνήμη και στον πόνο που προκαλεί η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η διατήρηση της μνήμης αυτής αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συλλογικής μας ταυτότητας και ιστορικής συνείδησης.

Η επίσκεψη μαθητών από τη Γαλλία και την Τουρκία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «CAREN & ART», το οποίο εστιάζει αποκλειστικά σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής, δημιουργικότητας και διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Η επίμαχη φωτογραφία αποτυπώνει μια αυθόρμητη στιγμή ανήλικης μαθήτριας, η οποία κρατούσε τη σημαία της χώρας της. Η ενέργεια αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν τελούσε υπό έγκριση και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, θέση ή έκφραση του Δήμου. Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι αποδόθηκε από την ίδια οποιοδήποτε πολιτικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο.

Για τους λόγους αυτούς, η συγκεκριμένη φωτογραφία αφαιρέθηκε άμεσα από κάθε επίσημη ανάρτηση, καθώς δεν αντανακλά τις αρχές, τις αξίες και τη στάση της δημοτικής αρχής ή της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετείχε στο πρόγραμμα.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση των αντιδημάρχων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση:

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη λύπη μας για τις εντυπώσεις που προκάλεσε η φωτογραφία με Τούρκους μαθητές και την τουρκική σημαία με την απεικόνιση του Κεμάλ Ατατούρκ. Αναγνωρίζουμε ότι η εικόνα αυτή προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα και άγγιξε ευαίσθητες ιστορικές μνήμες. Παρότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης, χωρίς πρόθεση συμβολικού ή πολιτικού μηνύματος, εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Δηλώνουμε ότι η παρουσία μας δεν συνιστά αποδοχή, έγκριση ή αδιαφορία απέναντι στους ιστορικούς συμβολισμούς που φέρει η εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά έλαβε χώρα χωρίς πρότερη γνώση του περιστατικού».

Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη γνώση, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια της νέας γενιάς, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στις ευαισθησίες της τοπικής κοινωνίας».