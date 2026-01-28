Δήμος Ελασσόνας: Δράση ελέγχου ακουστικής ικανότητας “Ακούω καλά”

Δράση ενημέρωσης και πρόληψης με θέμα τον έλεγχο ακουστικής ικανότητας με τίτλο «Ακούω καλά» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), μέσω του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 2 έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου κατά τις ώρες 10:00 – 14:00κατόπιν ραντεβού, στον χώρο του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελασσόνας και απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους πολίτες.

Στόχος της δράσης είναι η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων ακοής, η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της πρόληψης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι έλεγχοι ακουστικής ικανότητας θα πραγματοποιηθούν από τον εθελοντή ιατρό κ. Δημήτριο Κοτούμπα, Χειρουργό ΩΡΛ – Ωτορινολαρυγγολόγο, τον οποίο ο Δήμος Ελασσόνας ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη εθελοντική του προσφορά και τη στήριξή του στις δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας της τοπικής κοινωνίας.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελασσόνας, καθημερινά από 08:00 έως 14:00στο τηλέφωνο 24930 29791.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, στα τηλέφωνα 24930 25440 και 6945 531722.