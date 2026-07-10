Δήμος Ελασσόνας: Εκλέχθηκε το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Το νέο Προεδρείο διατηρεί την ίδια σύνθεση με την προηγούμενη θητεία, καθώς:

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεκλέχθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, ιατρός οφθαλμίατρος Γιάννης Καριπίδης.

Αντιπρόεδρος επανεκλέχθηκε η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, εκπαιδευτικός Αικατερίνη Αντωνίου.

Γραμματέας επανεκλέχθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», οδοντίατρος Δημήτρης Αβρανάς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Κων/νος Πασχόπουλος

Δημήτριος Τσιάτσικας

Ιωάννης Δραγατσίκης

Αστέριος Δημουλάς

Κων/νος Καραγιάννης

Χαρίσιος Γκοντούρας

Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Κων/νος Έξαρχος

Δημήτριος Καρανίκας

Ευριπίδης Σαπουνάς

Δημήτριος Προβίδας

Δημήτριος Αβρανάς

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας συνεχάρη τα μέλη του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής για την εκλογή τους και τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, με πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα και προσήλωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην προώθηση των θεμάτων του Δήμου κατά το δεύτερο μισό της δημοτικής περιόδου.