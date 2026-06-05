Δήμος Ελασσόνας: Λήγει στΙς 15 Ιουνίου η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων

Ο Δήμος Ελασσόνας και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές, ισχύει και φέτος η υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Ο καθαρισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έως και την 15η Ιουνίου 2026.

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, με στόχο την αποτροπή πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Η υποχρέωση αφορά ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται:

Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

Εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο

Σε απόσταση έως 100 μέτρων από τις παραπάνω περιοχές

Σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα (εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία)

Εργασίες που απαιτούνται

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών

Καθαρισμό από ξερά χόρτα, φύλλα και λοιπή καύσιμη ύλη

Κλάδεμα και ανύψωση της κόμης των δέντρων

Αραίωση πυκνής βλάστησης

Απομάκρυνση εύφλεκτων, εκρήξιμων υλικών και απορριμμάτων

Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται οι συντηρημένοι και διαμορφωμένοι κήποι.

Υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού

Έως την 15η Ιουνίου 2026, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, δηλώνοντας τον καθαρισμό του οικοπέδου τους ( https://akatharista.apps.gov.gr/ ).

Πρόστιμα και κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται:

Πρόστιμο 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη δήλωση

Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, εφόσον έχει γίνει καθαρισμός

Πρόστιμο 1 ευρώ ανά τ.μ. (από 200€ έως 2.000€) σε περίπτωση μη συντήρησης

Επιβάρυνση κόστους καθαρισμού, εφόσον ο Δήμος προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό

Για ψευδή δήλωση: χρηματική ποινή έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών

Σημαντικές επισημάνσεις

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των υπολειμμάτων καθαρισμού

Οι ιδιοκτήτες φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή διαχείρισή τους

Ο Δήμος θα προχωρά σε ελέγχους και, όπου απαιτείται, σε άμεσες παρεμβάσεις

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και συνεργασία, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη πυρκαγιών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.