Δήμος Ελασσόνας: Μέχρι 15 Ιουνίου ο υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπέδων

Ο Δήμος Ελασσόνας και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές, ισχύει και φέτος η υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Ο καθαρισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έως και την 15η Ιουνίου 2026.

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, με στόχο την αποτροπή πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η υποχρέωση αφορά ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, σε απόσταση έως 100 μέτρων από τις παραπάνω περιοχές, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα (εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία).

Έως την 15η Ιουνίου 2026, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, δηλώνοντας τον καθαρισμό του οικοπέδου τους ( https://akatharista.apps.gov.gr/ ).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται:

· Πρόστιμο 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη δήλωση

· Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, εφόσον έχει γίνει καθαρισμός

· Πρόστιμο 1 ευρώ ανά τ.μ. (από 200€ έως 2.000€) σε περίπτωση μη συντήρησης

· Επιβάρυνση κόστους καθαρισμού, εφόσον ο Δήμος προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό

· Για ψευδή δήλωση: χρηματική ποινή έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.