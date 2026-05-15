Δήμος Ελασσόνας: “Παράταση υποβολής δηλώσεων άρδευσης”

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων άρδευσης, δίνει ο Δήμος Ελασσόνας στους αρδευτές μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους αρδευτές να καταθέσουν τις δηλώσεις τους εγκαίρως, καθώς δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, προκειμένου να καταρτισθούν τα ωρολόγια προγράμματα και να αποφευχθούν καθυστερήσεις και περιττές δαπάνες.

Οι αρδευτές ή εκπρόσωποι τους θα πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο Ελασσόνας ώστε να αιτηθούν να συνδεθούν με το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο, καθώς καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα οδηγήσουν σε αδυναμία παροχής νερού εντός του προβλεπόμενου χρόνου σε όλες τις κοινότητες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 2493350205.