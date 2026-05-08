Δήμος Ελασσόνας: Πεζοπορία και δράσεις πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, προσκαλεί τους πολίτες σε μια ξεχωριστή δράση ευεξίας και ενημέρωσης, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση εναρμονίζεται με το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) «Μαζί για την υγεία. Με την επιστήμη», αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συνεργασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα της δράσης περιλαμβάνει:

17:00: Συνάντηση και εκκίνηση από την Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας Πεζοπορία: Αναζωογονητική διαδρομή με προορισμό τον λόφο του Προφήτη Ηλία Ενημέρωση: Στον τερματισμό, η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος MSc, Έφη Μουταφίδη, θα αναπτύξει τη σημασία της τροφικής πυραμίδας και της ισορροπημένης καθημερινής διατροφής Σταθμός Υγείας: Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα βρίσκεται στον χώρο με ειδικό περίπτερο, προσφέροντας δωρεάν βασικές μετρήσεις και υγιεινά σνακ για όλους τους συμμετέχοντες

Η υγεία δεν αποτελεί μόνο ατομική ευθύνη, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για το δικαίωμα στην υγεία ως βασικό ανθρώπινο αγαθό. Η συμμετοχή στη δράση συμβάλλει στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, προάγοντας παράλληλα το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης.