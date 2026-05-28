Δήμος Ελασσόνας: Πρόσκληση συμμετοχής στις 8 νέες Θεματικές Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη σύσταση οκτώ (8) νέων θεματικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρά ο Δήμος Ελασσόνας, υλοποιώντας μία σημαντική πολιτική και αυτοδιοικητική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τη βελτίωση της διαχειριστικής και θεσμικής αποτελεσματικότητας του Δήμου.

Η απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμισης της τοπικής διακυβέρνησης, μέσα από τη συμμετοχή έμπειρων επαγγελματιών, ενεργών πολιτών, εκπροσώπων φορέων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν με τεκμηριωμένες γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση στο έργο του Δήμου.

Οι θεματικές Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν συλλογικά όργανα του Δήμου και λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και βάσει Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. Οι συνεδριάσεις και οι εισηγήσεις τους έχουν θεσμικό χαρακτήρα, με στόχο την επεξεργασία ουσιαστικών προτάσεων και παρεμβάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης του Δήμου.

Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών θα βασίζονται σε οργανωμένη μελέτη δεδομένων, αξιολόγηση αναγκών, καταγραφή καλών πρακτικών και τεκμηριωμένη επεξεργασία προτάσεων, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα του δημοτικού σχεδιασμού και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών του Δήμου Ελασσόνας.

Για τη στελέχωση των επιτροπών αυτών ο Δήμος Ελασσόνας προσκαλεί επαγγελματίες, επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων, καθώς και ιδιώτες που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο κάποιας επιτροπής να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους σε μία από τις παρακάτω επιτροπές:

1. Αγροτική Ανάπτυξη & Κτηνοτροφία: Στοχεύει στη μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τη στήριξη νέων αγροτών, καθώς και την ανάδειξη της τοπικής αγροδιατροφικής ταυτότητας και των προϊόντων ΠΟΠ.

2. Τουριστική Ανάπτυξη: Επικεντρώνεται στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής (π.χ. Όλυμπος, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία), την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ενίσχυση της τουριστικής προβολής (branding) του Δήμου.

3. Πολιτισμός, Παράδοση & Τοπική Ιστορία: Σκοπός της Επιτροπής είναι η προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ιστορίας, καθώς και η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ο ρόλος της εστιάζει στον συντονισμό των πολιτιστικών φορέων, στη διασύνδεση δράσεων και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, τη διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρομών και την υποστήριξη τοπικών εθίμων. Παράλληλα, εστιάζει στην ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, συλλογών και αρχείων μέσω τεκμηρίωσης, καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολικές μονάδες και με την ενεργή συμβολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

4. Αθλητισμός: Εστιάζει στη μελέτη προτάσεων για τη διαμόρφωση και ανάδειξη αθλητικών διαδρομών, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με τοπικούς αθλητικούς φορείς και συλλόγους. Παράλληλα, η επιτροπή αποσκοπεί στη διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, την προώθηση του μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, καθώς και τον σχεδιασμό και την υποστήριξη τοπικών αθλητικών διοργανώσεων και τουρνουά που προάγουν το “ευ αγωνίζεσθαι” και την υγεία των πολιτών.

5. Κοινωνική Πολιτική & Ευάλωτες Ομάδες: Εστιάζει στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (όπως ηλικιωμένοι και ΑμεΑ), τον εντοπισμό κοινωνικών αναγκών, την πρόληψη του αποκλεισμού και την ενίσχυση δράσεων αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

6. Περιβάλλον, Κλιματική Ανθεκτικότητα & Πολιτική Προστασία: Αφορά την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών κινδύνων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

7. Τοπική Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση: Έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία δικτύων τοπικών παραγωγών, την αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

8. Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Έξυπνος Δήμος: Στοχεύει στη διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών, τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, την προώθηση των ανοιχτών δεδομένων και την υποστήριξη πιλοτικών ψηφιακών εφαρμογών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε επιτροπές έως την 30.6.2026, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του δήμου tinyurl.com/55ee45zy ή καταθέτοντας την έντυπη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 40200 Ελασσόνα, υπόψιν Γεν. Γραμματέα).

Σημειώνεται ότι τα μέλη των επιτροπών θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και προτάσεις των παρατάξεων, σύμφωνα με την απόφαση 82/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΓΕΩΡΟ-ΦΕΓ).