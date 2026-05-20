Δήμος Ελασσόνας: Σύσκεψη για την Πολιτική Προστασία και τη φετινή αντιπυρική περίοδο

Ευρεία σύσκεψη για θέματα πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τις δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ζητήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσης της ετοιμότητας όλων των φορέων που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Ο κ. Γάτσας καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των υπηρεσιών και των φορέων δήλωσε σχετικά: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για τον Δήμο Ελασσόνας. Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ενισχύουμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προχωρούμε σε προληπτικές παρεμβάσεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τους προέδρους των κοινοτήτων, τους εθελοντές και όλους τους αρμόδιους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε πιθανό κίνδυνο».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Λελετζόγλου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας Αντιπύραρχος Ελευθέριος Μουλτσιάς, ο Δασάρχης Ελασσόνας Χρήστος Αναστασόπουλος, ο Προϊστάμενος τοπικού παραρτήματος ΔΕΔΗΗΕ Αντώνης Αργυρόπουλος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας Πέτρος Μουταφίδης, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας Κώστας Βατάλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Κατσιούρας, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αγροτικής Οδοποιίας Βορείου Τομέα Θωμάς Κωσταφάκας, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κύριλλος Κυριλλίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας Αθανάσιος Κακαδιάρης, η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Ελασσόνας Γεωργία Σβάρνα, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χρυσούλα Ζαρίφη, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δώρα Παναγιωτίδη και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Αργυρίου.