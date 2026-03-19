Δήμος Ελασσόνας: Τιμάται η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821

Ο Δήμος Ελασσόνας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, τιμά τους ήρωες και τους πολεμιστές της επανάστασης με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ελασσόνας κ.κ. Χαρίτωνα, την εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας, την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων και τέλος με παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Ελασσόνας επί της οδού 6ης Οκτωβρίου. Παρόμοιες εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

7:30 Εκτέλεση Εωθινού από την μπάντα της Φιλαρμονικής του Δήμου

8:30 Έπαρση Σημαίας

10:00 Πέρας προσέλευσης εκπροσώπων Σωματείων, Οργανώσεων κ.λ.π. στο Μητροπολιτικό Ναό

10:15 Προσέλευση επισήμων στο Μητροπολιτικό Ναό

10:30 Τέλεση επίσημης δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελασσώνος κ.κ. Χαρίτωνος

Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, Εθνικός Ύμνος

11:00 Έναρξη παρέλασης πολιτικών τμημάτων επί της οδού 6ης Οκτωβρίου