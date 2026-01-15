Δήμος Ελασσόνας: “82 χρόνια από το Ολοκαύτωμα Σαρανταπόρου”

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπόρου διοργανώνουν την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από την εκτέλεση πατριωτών στη θέση «Μελίσσι», από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Σαρανταπόρου
7:30 π.μ. Όρθρος- Θεία λειτουργία
10:00 π.μ. Πέρας προσέλευσης εκπροσώπων Σωματείων, Οργανώσεων κλπ
10:15 π.μ. Πέρας προσέλευσης επισήμων
10:20 π.μ. Τέλεση μνημοσύνουχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελασσώνος κ.κ. Χαρίτωνος
10:30 π.μ. Ομιλία για το ιστορικό της εκτέλεσης από την Σαρανταπορίτισσα συνταξιούχο φιλόλογο κ. Ντάλλα Αθανασία
Μνημείο Πεσόντων πλατείας Σαρανταπόρου
10:50 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση
11:00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων
11:10 π.μ. Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος