Δήμος Κιλελέρ: Νέα συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ορθής διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων που εφαρμόζει ο Δήμος Κιλελέρ, μετά τις ΔΕ Αρμενίου Κιλελέρ, θα πραγματοποιηθεί νέα συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αύριο Πέμπτη 11.12.2025 στην Δ.Ε. Κραννώνα και την Τετάρτη 17.12.2025 στη Δ.Ε. Πλατυκάμπου. Το πρόγραμμα για τις άλλες Δ.Ε. θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Δ.Ε Κραννώνα

Μαυροβούνι, στην πλατεία απέναντι από το σούπερ μάρκετ 8:30

Βούναινα στην κοινότητα 9:00

Μικρό Βουνό στην πλατεία 9:30

Δοξαράς στην κοινότητα 10:00

Άγιος Γεώργιος στο χώρο των ψεκαστικών 10:30

Κυπάρισσος στην αποθήκη δίπλα από το γήπεδο 11:00

Άγιοι Ανάργυροι στις αποθήκες του συνεταιρισμού 11:30

Μεσορράχη στο χώρο της γεφυροπλάστιγγας 12:00

Κραννώνας στην αποθήκη πλησίον του σχολείου 12:30

Δ.Ε Πλατυκάμπου

Ελευθέριο στην πλάστιγγα του χωριού 8:30,

Ομορφοχώρι στην πλάστιγγα του χωριού 9:00

Μελισσοχώρι στην πλατεία του χωριού 9:30

Γαλήνη στην πλάστιγγα του χωριού 10:00

Πλατύκαμπος στο υπόστεγο του συνεταιρισμού 10:30

Γλαύκη στην πλάστιγγα του χωριού 11:30

Μελία στην πλατεία του χωριού 12:00 και

Χάλκη στις αποθήκες του συνεταιρισμού 12:30.