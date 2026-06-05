Δήμος Κιλελέρ: Σε ειδικούς χώρους η συλλογή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία αποκομιδής – συλλογής κλαδιών και πρασίνου, οικοδομικών και ογκωδών υλικών.

Κατόπιν τούτου από την Αντιδημαρχία Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνεται ότι δημιουργούνται σε κάθε τοπική κοινότητα οριοθετημένοι χώροι απόθεσης κλαδιών και πρασίνου οι οποίοι θα υποδεικνύονται στους δημότες από τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία θα μπορούν οι δημότες να αποθέσουν ΜΟΝΟ κλαδιά τα οποία προέρχονται από τον καθαρισμό των κήπων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση άλλων υλικών στα συγκεκριμένα σημεία. Σε περίπτωση που οι Δημότες εναποθέτουν τα κλαδιά σε πεζοδρόμια μπροστά από τις οικίες τους ο δήμος Κιλελέρ θα τους καταλογίζει ένα χρηματικό τίμημα για το κόστος αποκομιδής.

Σε περίπτωση ύπαρξης ανακυκλώσιμων οικοδομικών υλικών οι δημότες οφείλουν να φροντίζουν για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών κάδων συλλογής από εταιρείες που ασχολούνται με την ανακύκλωση τέτοιων υλικών ή να επικοινωνούν με το Δήμο Κιλελέρ στο τηλέφωνο 2413507244 για να τους υποδεικνύονται εταιρείες που ασχολούνται με την ανακύκλωσης μπαζών.

Σε αντίστοιχη περίπτωση ογκωδών αντικειμένων (σαλόνια, πολυθρόνες, στρώματα κ.λπ) οι δημότες οφείλουν να επικοινωνούν με τον Δήμοι Κιλελέρ στο ίδιο τηλέφωνο 2413507244 κάνοντας γνωστή την ημερομηνία που σκοπεύουν να εναποθέσουν τα ογκώδη αντικείμενα. Σε περίπτωση που η διαχείριση – αποκομιδή γίνεται από συνεργεία του Δήμου θα καταλογίζεται στους ιδιοκτήτες των ογκωδών υλικών ένα χρηματικό τίμημα.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις πάρθηκαν γνώμονα την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό του δημόσιου χώρου καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Να σημειωθεί ότι η επιτυχημένη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων με την παράλληλη αύξηση του αριθμού των ανακυκλώσιμων υλικών οδήγησε σε μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων με αποτέλεσμα ο Δήμος Κιλελέρ να μην προβεί σε αύξηση των δημοτικών τελών για το τρέχον έτος. Η αύξηση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων πρόσφερε σημαντικά οφέλη στο Δήμο Κιλελέρ, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή η ενίσχυση της ανακύκλωσης δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική αναγκαιότητα αλλά και μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.