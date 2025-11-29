Δήμος Κιλελέρ: Συντονισμός υπηρεσιών και φορέων για έκτακτα καιρικά φαινόμενα

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) του Δήμου Κιλελέρ με σκοπό το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων ενόψει του χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε εκτός των άλλων η ετοιμότητα των υπηρεσιών για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν και τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση πιθανού χιονιού και παγετού. Διευκρινίστηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας όπως περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους που έχουν αποσταλεί προς όλους από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας και συνεννόησης των προέδρων τοπικών κοινοτήτων με τους εθελοντές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που πιθανόν να προκύψουν.

Μηχανήματα έργου, μαχαίρια εκχιονισμού και γκρέιντερ θα κατανεμηθούν ανά Δημοτική Ενότητα και θα βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανόν ακραίων φαινομένων.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Τριαντάφυλλος Τσινούλης ανέφερε ότι έγινε η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και προχωρά η προμήθεια άλατος για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου εν όψει του χειμώνα. Τόνισε ότι θα δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης αλατιού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του παγετού σε δημοτικούς δρόμους αλλά και σε κοινόχρηστα κτίρια.

Ανέφερε επίσης ότι έχει επικαιροποιηθεί το μητρώο μηχανημάτων ιδιωτών, για τη συνδρομή σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα έδωσε, με την παρέμβασή του, στην έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια ακραίου καιρικού φαινομένου καθώς επίσης και στην αρμοδιότητα που έχουν οι Δήμοι για την οριοθέτηση χώρων ασφαλούς παραμονής των πολιτών, όσο διαρκεί το φαινόμενο.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση:

-στην έγκαιρη, οργανωμένη και συντονισμένη επέμβαση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων σε κάθε περιστατικό ακραίου καιρικού φαινομένου (πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετοί) προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και οι συνέπειες

-στην έγκαιρη μετάβαση των μηχανημάτων στα σημεία που θα επιχειρήσουν πριν την έναρξη του φαινομένου, έτσι ώστε η επέμβαση να είναι άμεση και αποτελεσματική και τέλος

-στη συνεργασία με τα των Συντονιστικά Τοπικά Όργανα όμορων Δήμων με στόχο να εξεταστούν επιμέρους θέματα και προβλήματα που αφορούν κάθε Δήμο.

Τη συνεδρίαση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Αθ. Νασιακόπουλος. Παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σ. Θεοχαρόπουλος, Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος, Σ. Σωτηρίου και Χ. Τσιχίτας, η Γ.Γ. του Δήμου Κιλελέρ Β. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, ο Διοικητής του ΑΤ Κιλελέρ Αθ. Μπαντής, ο Διοικητής του 1ου ΠΕ Λάρισας Ν. Γκουτζέλας, ο εκπρόσωπος της ΧΧΙVTεθ/ης Ταξιαρχίας Λοχαγός ΤΧ Ελ. Κουτσογιάννης, η Δασάρχης Λάρισας Αν. Μπάκαβου, η Κ. Καραπούλια και η Υπ. Κονταράτου από την Ε.Ο.Δ.Υ.Α, εκπρόσωποι των ΔΕΥΑΚ και ΔΕΥΑΛ, Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Κιλελέρ.