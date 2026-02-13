Δήμος Λαρισαίων: Αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές Ανθούπολης, Αγίου Γεωργίου και Τούμπας

Σε αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων (ρυθμίσεις) σε συγκεκριμένες οδούς στις συνοικίες Ανθούπολης, Αγίου Γεωργίου και Τούμπας προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Συντήρησης Σήμανσης-Ασφάλειας Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, που θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026, αφορούν σε μονοδρομήσεις, απαγορεύσεις στάσης-στάθμευσης, καθώς και σε καθορισμό προτεραιότητας, με βάση τις αποφάσεις ΔΣ 594/2010 (οδός Νικολάου-Άγιος Γεώργιος), το ΦΕΚ 7402Β/31-12-2025 (για τις οδούς Αρκαδίου, Καστελλίου, Χανίων, Πτολεμαΐδος, Αγρινίου σε Άγιο Γεώργιο-Τούμπα) και το ΦΕΚ 2457Β/25-04-2024 (για τις οδούς Ατλαντίδος, Κεφαλληνίας στην Ανθούπολη).

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

Στην Ανθούπολη: Ατλαντίδος, Κεφαλληνίας

· Μονοδρόμηση της οδού Ατλαντίδος από την οδό Ακαδημίας μέχρι την οδό Αχιλλέως (Ο.Τ. 246Α, Ο.Τ. 235) με φορά κίνησης από οδό Ακαδημίας προς την οδό Αχιλλέως

· Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ατλαντίδος μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Αχιλλέως, στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης στην οδό.

· Μονοδρόμηση της οδού Κεφαλληνίας από την οδό Αχιλλέως μέχρι την οδό Ακαδημίας (Ο.Τ. 235, Ο.Τ.236) με φορά κίνησης από οδό Αχιλλέως προς Ακαδημίας

· Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κεφαλληνίας στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Αίγλης

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Πάροδος Χανίων):

· Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πάροδο της οδού Χανίων (Ο.Τ.1179Α).

· Προτεραιότητα της οδού Χανίων, έναντι της παρόδου στο Ο.Τ.1179Α)

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Αρκαδίου, Καστελλίου):

· Μονοδρόμηση της οδού Καστελίου (τμήμα και κατεύθυνση οδού από Μελισσοχωρίου έως παράδρομο Λεωφ.Καραμανλή)

· Μονοδρόμηση της οδού Αρκαδίου (τμήμα και κατεύθυνση οδού από παράδρομο Λεωφ.Καραμανλή έως Μελισσοχωρίου)

· Προτεραιότητα της οδού Αρκαδίου έναντι της οδού Μελισσοχωρίου

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Πτολεμαΐδος, Αγρινίου):

· Προτεραιότητα της οδού Πτολεμαΐδος έναντι της οδού Αγρινίου

· Προτεραιότητα της οδού Αγρινίου έναντι της οδού Γρεβενών

· Προτεραιότητα της οδού Αγρινίου έναντι της οδού Κερκίνης

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Νικολάου):

Μονοδρόμηση της οδού Νικολάου (με φορά από την οδό Βόλου προς την οδό Κάρλας).