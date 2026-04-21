Δήμος Λαρισαίων: Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα Ψηφιακή Πύλη

Ο Δήμος Λαρισαίων μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, εφοδιάζοντας τις υπηρεσίες του με σύγχρονα εργαλεία που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη μεγέθυνση της συμμετοχής του πολίτη.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία του Δήμου Λαρισαίων παρουσιάζονται σε ειδική εκδήλωση (ημερίδα) που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου, από τις 6.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. ο Δήμος Λαρισαίων δημιούργησε και έθεσε σε λειτουργία ψηφιακές υποδομές που αφορούν την διαβίωση, την κινητικότητα, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων, αλλά και την έξυπνη διακυβέρνηση, καθώς τα νέα εργαλεία κυριαρχούν πλέον στην επαφή των δημοτών με τις υπηρεσίες του, εξασφαλίζοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Η νέα Ψηφιακή Πύλη

Πιο συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκε και λειτουργεί η νέα ψηφιακή πύλη του Δήμου Λαρισαίων (larissa.gov.gr), στην οποία μέσω της σύγχρονης ψηφιακής εμπειρίας, ο δημότης μπορεί να χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία που δίνουν νέες δυνατότητες για τη συμμετοχή του σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και στην καθημερινή δραστηριότητα των δημοτικών οργάνων.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα λύσεις για τις συναλλαγές τους με τις δημοτικές υπηρεσίες, τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, αλλά και τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και την εκπαίδευση με πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές δημοτικές δομές και κιτ ρομποτικής και υποδομή πληροφορικής για τα ΚΔΑΠ.

Ακόμα στα νέα ψηφιακά εργαλεία περιλαμβάνεται ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων, ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και υποστήριξης ευάλωτων πολιτών, έξυπνα παγκάκια και δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου για τις εκδηλώσεις του Δήμου (e-ticket).

Ταυτόχρονα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Διαχείρισης θέσεων στάθμευσης μόνιμων κατοίκων της τροφοδοσίας Καταστημάτων, όπως και το σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας για ΑμεΑ, οι έξυπνες διαβάσεις πεζών με ανάλυση κυκλοφορίας και το σύστημα έξυπνης εποπτείας της κυκλοφορίας.