Δήμος Λαρισαίων: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή Ηρ. Πολυτεχνείου και Φαρσάλων

Αποκαταστάθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, από συνεργεία και κλιμάκιο των Υπηρεσιών του Δήμου, η βλάβη που είχε προκληθεί στους φωτεινούς σηματοδότες στη συμβολή των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου, Παναγούλη και Φαρσάλων.

Αυτή την ώρα, η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά, με τους φωτεινούς σηματοδότες να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη προήλθε από τροχαίο ατύχημα, όταν ΙΧ όχημα φέρεται να προσέκρουσε σε έναν από τους φωτεινούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το σύστημα σήμανσης.