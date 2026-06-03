Λάρισα: Απομακρύνονται 300 τόνοι μπαζών – Συσσωρεύτηκαν εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Στην απομάκρυνση περίπου 300 τόνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπαζών) από τη Λάρισα στοχεύει η συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΕΜ.

Η αρχή έγινε σε χώρο στην περιοχή της Γιάννουλης, όπου είχαν εναποτεθεί ΑΕΚΚ, με συνεργείο του Δήμου και της ΑΝΑΚΕΜ να προχωρούν στον καθαρισμό της συγκεκριμένης έκτασης.

Πρόκειται για απόβλητα που έχουν συσσωρευτεί κυρίως εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως η θεομηνία Daniel που έπληξε και την περιοχή της Λάρισας το 2023, ενώ η συνεργασία προέκυψε με πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ, η οποία ανέλαβε τη χρηματοδότηση της παραλαβής και εναπόθεσης των αποβλήτων που θα συγκεντρωθούν σε εγκεκριμένη και πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στη Λάρισα.

Στη Γιάννουλη μετέβη το πρωί της Τετάρτης (03.06) ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρη Λεωνιδάκη και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης-Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ελένη Χαυτίκη, ενώ από την πλευρά της ΑΝΑΚΕΜ έδωσε το «παρών» ο προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Μιχάλης Παπιγκιώτης.

«Η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα πρέπει η διαχείριση των μπαζών να γίνεται με τον πλέον ορθολογικό τρόπο. Σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ, δημιουργούμε έναν οδικό χάρτη ενεργειών, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση αυτών των αποβλήτων -ιδίως σε σχέση με την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Στόχος μας είναι γίνει συνείδηση και νοοτροπία όλων ότι κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από διαχείριση και των ΑΕΚΚ», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Μαμάκος.

«Γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ, εδώ και δύο χρόνια, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος της απόρριψης ΑΕΚΚ. Στόχος μας είναι μια καλύτερη πόλη, πιο αναβαθμισμένο περιβάλλον -το οφείλουμε σε μας και στα παιδιά μας», τόνισε ο κ. Λεωνιδάκης.

«Βρισκόμαστε πάντα δίπλα σε όσους μας χρειάζονται, με στόχο τη συνετή διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως σε περιοχές όπως είναι η Λάρισα και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel. Σήμερα βρισκόμαστε στη Γιάννουλη, για τον καθαρισμό ενός σημείου παράνομης απόρριψης μπαζών -μια πρακτική που μας γυρνά χρόνια πίσω, καθώς, σε ενδεχόμενο νέας θεομηνίας, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα», υπογράμμισε ο κ. Παπιγκιώτης.

Να σημειωθεί ότι η ΑΝΑΚΕΜ, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και αυτό με την μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της προσφοράς και αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές στους Δήμους Λαρισαίων και Κιλελέρ, ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, με δράσεις καθαρισμού των περιοχών.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η ορθή διαχείριση και η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών, μέσα από οργανωμένες ενέργειες δωρεάν παραλαβής και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένη και πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στη Λάρισα.