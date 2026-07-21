Δήμος Λαρισαίων: «Απόλυτος σεβασμός στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους, γνώμονας η εύρυθμη λειτουργία της πόλης»

Με αφορμή δημόσιες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η Δημοτική Αρχή κρίνει σκόπιμο να παραθέσει τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες και στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η Δημοτική Αρχή Λάρισας αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας, οι οποίοι καθημερινά, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, προσφέρουν μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά τις άδειες του έκτακτου προσωπικού (8μηνης διάρκειας), ουδέποτε καταργήθηκε ή αφαιρέθηκε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα εργαζομένου. Οι άδειες χορηγούνται κανονικά, στο σύνολο των ημερών που προβλέπει η νομοθεσία, βάσει προγραμματισμού που διασφαλίζει αφενός την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και αφετέρου την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πλέον απαιτητική περίοδο του έτους.

Ο προγραμματισμός αυτός προβλέπει ότι οι θερινές άδειες του μόνιμου προσωπικού προηγούνται, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κάλυψαν αδιάλειπτα τις ανάγκες της αποκομιδής κατά το διάστημα από τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος οκτάμηνης απασχόλησης έως την πρόσληψη του νέου προσωπικού.

Οι άδειες του έκτακτου προσωπικού χορηγούνται αμέσως μετά, σύμφωνα με το δικαίωμα που έχει θεμελιώσει κάθε εργαζόμενος, ενώ μέχρι τότε οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά τα προβλεπόμενα ρεπό και κάθε άλλη ειδική άδεια που δικαιούνται.

Αντίστοιχα, οι αναφορές περί «μετατροπής εργατών σε οδηγούς» παραλείπουν ουσιώδη στοιχεία. Η κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων αποτελεί διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία, αφορά αποκλειστικά εργαζόμενους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, εφαρμόζεται μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού της συγκεκριμένης ειδικότητας και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αλλαγή της οργανικής τους θέσης.

Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει πολύ καλά ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας αντιμετωπίζουν διαχρονικά σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Οι προσλήψεις στους Δήμους πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών και εγκρίσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και δεν αποτελούν μονομερή απόφαση κάθε δημοτικής αρχής. Παρά τους αντικειμενικούς αυτούς περιορισμούς, καταβάλλεται καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζονται τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και η αδιάλειπτη παροχή μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας προς τους πολίτες.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, απαιτεί υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ρεαλιστικό προγραμματισμό. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται με σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους και με μοναδικό γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.