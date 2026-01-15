Δήμος Λαρισαίων: Από τη Φιλιππούπολη ενεργοποιούνται οι Γωνιές Ανακύκλωσης

Μια πρώτη… “γεύση” από τη λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης είχαν την ευκαιρία να πάρουν μαθητές και κάτοικοι της Φιλιππούπολης, στο πλαίσιο ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, στη συνοικία.

Η πρώτη Γωνιά Ανακύκλωσης που παραδίδεται προς χρήση στο κοινό, βρίσκεται στην πλατεία Ανατολικής Ρωμυλίας (οδός Ρίζου), ενώ σταδιακά, το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να παραδίδονται προς χρήση και οι άλλες οκτώ που έχουν δημιουργηθεί, σε ισάριθμες περιοχές.

«Υλοποιούμε ένα έργο που μας φέρνει πιο κοντά στη Λάρισα που θέλουμε. Μια πόλη με ποιότητα ζωής, ισορροπία, σεβασμό στο δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον. Μια πόλη δημιουργική, παραγωγική, μια πόλη που “χτίζει” καθημερινά στη συμμετοχή και τη συλλογική προσπάθεια. Η Λάρισα μπορεί και πρέπει να γίνει πρωταθλήτρια και στην ανακύκλωση -και θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας που έχουν αγκαλιάσει τη μεγάλη αυτή προσπάθεια της Δημοτικής μας Αρχής», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, που το πρωί βρέθηκε στο σημείο.

Δείτε βίντεο:

«Η Λάρισα πρωτοπορεί και στον τομέα της ανακύκλωσης, καθώς είναι από τις πρώτες πόλεις που εγκαθιστά τα συστήματα των Γωνιών Ανακύκλωσης. Σήμερα έγινε η αρχή από τη συνοικία της Φιλιππούπολης και θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδηλώσεις και στις άλλες οκτώ περιοχές, όπου βρίσκονται οι Γωνιές. Στόχος μας είναι μέσα και από ενημερωτικές δράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα να ενισχύσουμε περισσότερο την κουλτούρα ανακύκλωσης», σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.Δημήτρης Λεωνιδάκης.

Δείτε βίντεο:

Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο Αντιδήμαρχος, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, αλλά και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μικρών μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου, που επισκέφθηκαν τη Γωνιά Ανακύκλωσης στη συνοικία τους και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του νέου συστήματος διαλογής στην πηγή.

Να σημειωθεί ότι η επιλογή της Φιλιππούπολης, για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος διαλογής στην πηγή δεν είναι τυχαία, καθώς η συνοικία σημειώνει υψηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση, σύμφωνα με τον κ.Λεωνιδάκη.

Στη Φιλιππούπολη, για την εκδήλωση, ήταν και η αναπλ.Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.Ελένη Χαυτίκη, καθώς και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, Μαρία Βλαχομήτρου, Ηλιάνα Γκαραβέλα και Αναστασία Κόκκα. Στο πλαίσιο της καμπάνιας γίνεται και η διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του νέου συστήματος.

Γωνιά Ανακύκλωσης και Έξυπνη Κάρτα

Από σήμερα ξεκινά και η δυνατότητα προμήθειας της ειδικής «Έξυπνης Κάρτας Ανακύκλωσης», που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα και χρήση των κάδων στη Γωνιά Ανακύκλωσης, αρχικά για τους κατοίκους στην περιοχή της Φιλιππούπολης, που μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων (Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α & Ρούζβελτ), καθημερινές, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Το αμέσως επόμενο διάστημα -και διαδοχικά- θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις για κάθε μία από υπόλοιπες Γωνιές Ανακύκλωσης, που βρίσκονται σε: Αβέρωφ, Άγιο Γεώργιο, Αμπελοκήπους, Ηπειρώτικα, Λιβαδάκι, Νέα Πολιτεία, περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, Γιάννουλη.

Για αναλυτικές πληροφορίες, αναφορικά με τις Γωνιές Ανακύκλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων, στον σύνδεσμο:

https://www.larissa.gov.gr/el/gonies-anakyklosis-faq

Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθήσουν και το σχετικό ενημερωτικό βίντεο:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 2410 680 229, 2410 680 225.