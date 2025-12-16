Δήμος Λαρισαίων: Αυτόματα η παράταση ισχύος για τις κάρτες μονίμου κατοίκου ως το τέλος 2026

Από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαρισαίων επισημαίνεται εκ νέου ότι η ισχύς των ήδη εκδοθεισών καρτών μονίμων κατοίκων παρατείνεται αυτόματα για ένα έτος -μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δήμου Λαρισαίων.

Αυτό σημαίνει ότι για όσες κάρτες μονίμου κατοίκου έχουν εκδοθεί με το νέο σύστημα (αρχές 2025), οι κάτοχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια για την ανανέωσή τους.

Αναφορικά με το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοχοι της κάρτας για ανανέωσή της, από την Υπηρεσία διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αυτοματοποιημένη διαδικασία του συστήματος, που ενεργοποιήθηκε εκ παραδρομής -ως εκ τούτου, οι λήπτες του εν λόγω μηνύματος καλούνται να το αγνοήσουν.

Θα ακολουθήσει νεότερη επικοινωνία, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα ενημερώνει για την εξέλιξη.

Επισημαίνεται ακόμη ότι συνεχίζεται κανονικά η έκδοση καρτών για τους μόνιμους κατοίκους που δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτημα και θα το πράξουν στο προσεχές μέλλον, εφόσον βεβαίως πληρούνται προϋποθέσεις.

Για το ηλεκτρονικό αίτημα έκδοσης κάρτας μόνιμου κατοίκου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αληθούς δήλωσης περί μη κατοχής ιδιωτικής θέσης στάθμευσης. Από τη Διεύθυνση υπογραμμίζεται ότι θα πραγματοποιούνται έλεγχοι για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με τις δηλώσεις.

Αναλυτικά πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας μονίμων κατοίκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.larissa-dimos.gr/el/ses-monimoi-katoikoi

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://larissa.my-parking-assistant.com/

Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού (Helpdesk)

Για πληροφορίες σχετικά με την ελεγχόμενη στάθμευση λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης κοινού (Helpdesk) που βρίσκεται επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 2, 5ος όροφος, τηλ: 2410549148, email: monkatoikoi@larissa.gov.gr.