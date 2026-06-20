Δήμος Λαρισαίων για “Συμπαράταξη”: Από 6,9 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα σε ζημίες 3,21 εκατ. ευρώ

Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λαρισαίων, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Παναγιώτη Νταή, σημειώνει:

Οι πρόσφατες δηλώσεις του στελέχους της Συμπαράταξης και πρώην Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Νταή, αποτελούν ακόμη μία προσπάθεια ωραιοποίησης μιας οικονομικής πραγματικότητας αλλά και παραπλάνησης των πολιτών.

Αντί να απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα, επιλέγει να αναφέρεται συνεχώς στα πλεονάσματα των ετών 2014, 2015 και 2016, λες και ο χρόνος σταμάτησε εκεί.

Όμως οι δημότες δεν κρίνουν μια δημοτική αρχή από το πού βρισκόταν πριν από δέκα χρόνια. Την κρίνουν από το πού οδήγησε τον Δήμο στο τέλος της θητείας της.

Και τα στοιχεία είναι αμείλικτα.

Το αποτέλεσμα χρήσης του Δήμου από τα 6,9 εκατομμύρια ευρώ του 2014 μειώθηκε σταδιακά στα 4,9 εκατομμύρια το 2015, στα 5,25 εκατομμύρια το 2016, στο 1,46 εκατομμύριο το 2017, στις 534 χιλιάδες το 2018, στις 478 χιλιάδες το 2019, στις 522 χιλιάδες το 2020, στις 77 χιλιάδες το 2021, στις 28 χιλιάδες το 2022 και κατέληξε σε ζημία 3,213 εκατομμυρίων ευρώ το 2023.

Το διάγραμμα της πορείας των αποτελεσμάτων των ισολογισμών είναι αποκαλυπτικό!

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Μια 9ετης πορεία συνεχούς υποχώρησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, η οποία κορυφώθηκε με το μεγαλύτερο αρνητικό αποτέλεσμα των τελευταίων ετών.

Γι’ αυτό και προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια του πρώην Αντιδημάρχου να παρουσιάσει ως επιτυχία μια περίοδο κατά την οποία τα πλεονάσματα εξαφανίζονταν χρόνο με τον χρόνο.

Η αλήθεια είναι απλή:

Αν μια διοίκηση παραλαμβάνει θετικά αποτελέσματα ύψους 6,9 εκατομμυρίων ευρώ και παραδίδει ζημία 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να μιλά για οικονομικό θρίαμβο.

Μπορεί να μιλά μόνο για μια διαρκή πορεία επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών του Δήμου.

Ας απαντήσει λοιπόν ο πρώην Αντιδήμαρχος στα πραγματικά ερωτήματα:

Γιατί τα πλεονάσματα μειώνονταν σχεδόν κάθε χρόνο;

Γιατί από τα 6,9 εκατομμύρια ευρώ του 2014 φτάσαμε στα μόλις 28 χιλιάδες ευρώ το 2022;

Γιατί η τελευταία χρήση της διοίκησής τους κατέγραψε ζημία 3,213 εκατομμυρίων ευρώ;

Και κυρίως:

Πώς γίνεται ένας Δήμος που δήθεν παραδόθηκε με τόσο ισχυρή οικονομική δυναμική να εμφανίζει το 2023 το χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα της τελευταίας δεκαετίας;

Μέσα σε έναν μόλις χρόνο η νέα δημοτική αρχή πέτυχε μείωση του αρνητικού αποτελέσματος κατά περισσότερο από 98%.

Το στοιχείο αυτό από μόνο του καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι η οικονομική κατάσταση που παραδόθηκε ήταν δήθεν υποδειγματική.

Διότι αν πράγματι η προηγούμενη διοίκηση είχε αφήσει έναν Δήμο με τόσο ισχυρή οικονομική λειτουργία, δεν θα είχε προηγηθεί η κατάρρευση των οικονομικών αποτελεσμάτων που καταγράφουν οι ίδιοι οι ισολογισμοί.

Οι δημότες έχουν πλέον πλήρη εικόνα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι παραπλανητικές αναφορές σε επιλεγμένους αριθμούς του παρελθόντος.

Από την άλλη βρίσκονται οι επίσημοι ισολογισμοί που καταγράφουν μια σταθερή και πολυετή πτωτική πορεία, η οποία οδήγησε τελικά σε ζημία εκατομμυρίων ευρώ.

Η σημερινή δημοτική αρχή δεν θα μπει στη λογική της παραποίησης της πραγματικότητας.

Θα συνεχίσει να μιλά με στοιχεία, με διαφάνεια και με σεβασμό στην αλήθεια.

Γιατί οι αριθμοί δεν έχουν πολιτική προτίμηση. Έχουν μόνο μία ιδιότητα: αποτυπώνουν την πραγματικότητα.