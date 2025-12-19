Δήμος Λαρισαίων: Διοίκηση με στοιχεία, αντιπολίτευση με θόρυβο – Η αλήθεια για τον ισολογισμό

Σε ανακοίνωση-απάντηση της Δημοτικής Αρχής Λάρισας, σχετικά με τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε σήμερα η “Συμπαράταξη Λαρισαίων”, αναφέρονται τα εξής:

“Υπάρχουν δύο δρόμοι στην πολιτική:

Ο ένας, είναι ο δρόμος της ευθύνης, των πραγματικών οικονομικών στοιχείων και της αλήθειας.

Ο άλλος είναι ο δρόμος της ειρωνείας, των μισών αριθμών και των ψευδών αφηγημάτων.

Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει τον πρώτο.

Η αντιπολίτευση, δυστυχώς, τον δεύτερο.

Και η σημερινή συνέντευξη της Συμπαράταξης το αποδεικνύει περίτρανα, καθώς αποτελεί συστηματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας, με επιλεκτική χρήση στοιχείων, αποσιώπηση κρίσιμων δεδομένων και συνειδητή σύγχυση βασικών εννοιών του δημόσιου λογιστικού.

1. Η Δημοτική Αρχή μίλησε για τον προϋπολογισμό του 2024, της προηγούμενης διοίκησης. Συγκεκριμένα είπε ότι ήταν «κατασκευασμένος με ψέματα, στον οποίο έγινε προσπάθεια να αποκρυφθούν έξοδα και δαπάνες όχι ενός ή δύο εκατομμυρίων, αλλά 20 περίπου εκατ. ευρώ».

Μισθοδοσία, τέλος ταφής, υποχρεώσεις ΠΟΕ, δαπάνες Daniel, αιτήματα υπηρεσιών: υποχρεώσεις πραγματικές, αποκρυφθείσες, που δεν εξαφανίζονται επειδή δεν γράφτηκαν.

Γιατί το αναφέρουν;

Δεν γνωρίζουν αυτό που ξέρουν όλοι, ότι άλλο προϋπολογισμός (δείχνει τι εκτιμά ο Δήμος ότι θα εισπράξει και τι προτίθεται να δαπανήσει) και άλλο ισολογισμός (αποτυπώνει ό,τι πραγματικά συνέβη, ανεξαρτήτως του αν είχε προβλεφθεί σωστά ή όχι);

Το γεγονός ότι, παρά αυτές τις αποκρυφθείσες υποχρεώσεις, ο Ισολογισμός του 2024 κλείνει σχεδόν ισοσκελισμένος, δεν δικαιώνει τον κακό προϋπολογισμό. Δείχνει τη δουλειά που έγινε για να απορροφηθούν τα προβλήματα που παραλάβαμε.

2. Μιλούν για το «δικαίωμα των προσφυγών», αλλά αποσιωπούν επιμελώς για το ότι: οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν ομόφωνα και οι αποφάσεις για τα δημοτικά τέλη κρίθηκαν νόμιμες, ορθές και πλήρως αιτιολογημένες από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152.

Η αλήθεια είναι απλή: ηττήθηκαν θεσμικά και τώρα επιχειρούν πολιτικό συμψηφισμό.

3. Ούτε λέξη για το γεγονός ότι η ζημία του 2023 ήταν 3,21 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 περιορίστηκε σε μόλις 53.822 ευρώ. Μείωση ζημίας πάνω από 3,1 εκατ. ευρώ σε έναν χρόνο.

Αυτό δεν είναι αφήγημα. Είναι ισολογισμός με τη σφραγίδα ορκωτού λογιστή, που μάλιστα δύο μέλη τους (πρώην αντιδήμαρχοι) τον υπερψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο σε αντίθεση με την πρόταση του επικεφαλής τους για καταψήφιση.

4. Φθάνουν στο σημείο μάλιστα, να κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή επειδή χρησιμοποίησε στοιχεία 7μήνου για την εισήγηση της για τα δημοτικά τέλη, ενώ: αυτό προβλέπεται ρητά από τη σχετική ΚΥΑ και το ίδιο ακριβώς έκαναν και οι ίδιοι ως διοίκηση. Στα αλήθεια με βάση το 7μηνο δεν συγκροτείται η πρόταση για τον προϋπολογισμό, άρα και για την όποια απόφαση για τα δημοτικά τέλη;

«Προσχηματικό» λοιπόν αυτό που προβλέπεται από το νόμο;

5. Το δήθεν πλεόνασμα στα ανταποδοτικά, που «ανακαλύπτουν», προκύπτει μόνο αν μετρήσει κανείς έσοδα και πληρωθέντα έξοδα.

Καμία αναφορά: στα τιμολογηθέντα έξοδα (17.066.178,140), στα δεσμευμένα ποσά (22.318.385,79), στις πραγματικές υποχρεώσεις.

Αυτό δεν είναι οικονομική ανάλυση. Είναι λογιστικό τρικ.

6. Η έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν μειώνει δημοτικά τέλη και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν για να στηρίξει ένα βολικό αφήγημα.

Αφορά αποκλειστικά λειτουργικές δαπάνες.

Η σύνδεσή της με τα ανταποδοτικά είναι ψευδής και σκόπιμη. Ρητά απαγορεύεται από τον νόμο η εγγραφή αυτού του ποσού σε κωδικό ανταποδοτικών υπηρεσιών. Άρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στο «ζύγι» που χρησιμοποιεί η Συμπαράταξη.

Μια έκτακτη επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες δεν αποτελεί μόνιμο και επαναλαμβανόμενο έσοδο και άρα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για σοβαρό οικονομικό προγραμματισμό.

Με έκτακτες επιχορηγήσεις δεν σχεδιάζεις πολιτική. Σχεδιάζεις πρόσκαιρες εντυπώσεις.

7. Και η αλήθεια για τα τέλη: Ο Δήμαρχος ήταν απολύτως καθαρός – αν η θετική πορεία επιβεβαιωθεί και στον Ισολογισμό του 2025, θα επανεξεταστούν και τα δημοτικά τέλη.

Με στοιχεία. Όχι με κραυγές.

Υπεύθυνα όχι με «τουφεκιές στον αέρα».

Η αλήθεια που δεν μπορεί να αντέξει η αντιπολίτευση είναι απλή: Ο Δήμος μας, από ζημία 3,2 εκατομμύρια ευρώ το 2023, οδηγήθηκε σε σχεδόν μηδενική ζημία το 2024.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη διοίκηση και στην αντιπολίτευση του θορύβου.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν αποτελέσματα και σε αυτούς που προσπαθούν να παράξουν εντυπώσεις”.