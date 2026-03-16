Δήμος Λαρισαίων: Δράσεις στα ΚΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα «π»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα «π», που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μαρτίου, τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποίησαν μια σειρά από εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις, με στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τον «μαγικό» αριθμό π (3,14) και τη σημασία του στα μαθηματικά και την επιστήμη.

Η Παγκόσμια Ημέρα «π» αποτελεί μια διεθνή γιορτή, αφιερωμένη σε έναν από τους πιο γνωστούς μαθηματικούς αριθμούς. Ο αριθμός «π» εκφράζει τη σχέση μεταξύ της περιφέρειας ενός κύκλου και της διαμέτρου του και χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών στα μαθηματικά, τη φυσική, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Η ημερομηνία 14 Μαρτίου επιλέχθηκε επειδή η γραφή της (3/14) αντιστοιχεί στα πρώτα ψηφία του αριθμού π=3,14.

Στο πλαίσιο των δράσεων, οι μαθηματικοί της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Κοθώνας και κ. Έλλη Στεργίου παρουσίασαν στα παιδιά με απλό και κατανοητό τρόπο τι συμβολίζει ο αριθμός «π» και γιατί θεωρείται τόσο σημαντικός για την επιστήμη. Μέσα από ειδικές προβολές, διαδραστικές ασκήσεις και βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν βασικές έννοιες των μαθηματικών με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Παράλληλα, οι παιδαγωγοί των ΚΔΑΠ υλοποίησαν μαζί με τα παιδιά εικαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τον αριθμό π, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των μαθηματικών με την τέχνη και τη δημιουργικότητα.

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της δράσης ανήκει στον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων κ. Χρήστο Αγορίτσα, ο οποίος στηρίζει ενεργά εκπαιδευτικές δράσεις που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη γνώση, την επιστήμη και τη δημιουργική μάθηση. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στις προτεραιότητες των ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες βιωματικής εκπαίδευσης, καλλιεργώντας την περιέργεια, τη σκέψη και την αγάπη για τη μάθηση.