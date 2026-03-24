Δήμος Λαρισαίων: Δράση εκπαίδευσης των μελών ΚΑΠΗ στις Πρώτες Βοήθειες

Τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών είχαν τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχετικής δράσης στις 13 και 17 Μαρτίου που πραγματοποιήθηκαν στο Β’ και Γ’ ΚΑΠΗ, αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ), από τους εκπαιδευτές κ.Βασίλη Αρχοντή, κ.Μιχάλη Τσακίρη, κ.Αφροδίτη Καζαντζή, κ.Απόστολο Δημόπουλο, κ.Φανή Λέτσα και κ.Χριστίνα Δημητρίου. Σημαντική, επίσης, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ήταν η συμβολή των νοσηλευτριών κ.Κατερίνας Κακούσιου και κ.Νίκης Αμπατζόγλου.

Στόχος της δράσης, η οποία διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, ήταν η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες και σωτήριες σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανθρώπινη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα μέλη των ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να μάθουν βασικές τεχνικές παροχής Πρώτων Βοηθειών, να θέσουν ερωτήσεις και να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι κάθε πολίτης να γνωρίζει πώς να αντιδράσει σε ένα επείγον περιστατικό. Παράλληλα, αναδείχθηκε η αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς δράσεις σαν κι αυτή ενισχύουν την ενημέρωση, την πρόληψη και την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας.