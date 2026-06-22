Δήμος Λαρισαίων: Εκτός λειτουργίας, λόγω τροχαίου, τα φανάρια στη συμβολή Ηρ. Πολυτεχνείου και Φαρσάλων

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κατευθύνονται και διέρχονται από τη συμβολή των οδών Ηρ.Πολυτεχνείου, Παναγούλη και Φαρσάλων, καθώς έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες, στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, καθώς όχημα ΙΧ φέρεται να προσέκρουσε σε έναν από τους φωτεινούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το σύστημα σήμανσης.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία και κλιμάκιο των Υπηρεσιών του Δήμου, για την αποκατάσταση της βλάβης.