Ξεκινούν εργασίες ανακατασκευής σε τμήμα της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου, από αύριο, Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του έργου της «Διασύνδεσης αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας», που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι εργασίες αφορούν στο τμήμα από την οδό Κύπρου ως την οδό Ηφαίστου, ενώ θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ολική απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων.

Τις επόμενες ημέρες, πριν τις γιορτές, θα γίνουν και εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Παλαιστίνης (από την οδό Ανθ. Γαζή έως την οδό Ταγματάρχου Βελισσαρίου), αλλά και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ταγματάρχου Βελισσαρίου (από την οδό Ηφαίστου έως την οδό Εργατικής Πρωτομαγιάς) και οι οδοί θα παραδοθούν στην κυκλοφορία για τις εορταστικές ημέρες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, οι εργασίες του παραπάνω έργου θα συνεχιστούν με τα στάδια Α13 (42 ημέρες) και Α15 (8 ημέρες), που αφορούν στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου (από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηφαίστου).

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Ταγμ.Βελισσαρίου (από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηφαίστου) από αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Ταγμ.Βελισσαρίου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 3.750.765,21 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.