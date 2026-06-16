Δήμος Λαρισαίων: Ετήσιες παραστάσεις της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου “Καλοκαίρι 2026”

Ανάσα δροσιάς και θαλασσινό αγέρι υπόσχονται να φέρουν οι ετήσιες παραστάσεις της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου “Καλοκαίρι 2026” που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ώρα 20.00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Σαν ζαφειρένιες πεταλούδες σε χρυσές αμμουδιές, σαν σέρφινγκ σε γαλάζια κύματα ή απλώς σαν ηλιοστόλιστες βαρκούλες στο γιαλό, οι χορογραφίες υπόσχονται να παρασύρουν το κοινό σε ταξίδι αλαργινό.

Οι φίλοι του χορού και οι αγαπημένοι των μαθητών θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πρωτότυπες χορογραφίες καθώς και αποσπάσματα από σημαντικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου σε μουσική Λούντβιχ Μίνκους, με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του (1826). Άλλωστε, η μουσική προσφορά του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη και βιρτουόζου βιολιστή συνδέθηκε άρρηκτα με εμβληματικά μπαλέτα που συνεχίζουν να μαγεύουν διατηρώντας αναλλοίωτη την ακτινοβολία τους.

Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και σκηνικό αποτύπωμα της απαιτητικής και συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλαν μαθήτριες και μαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπογράφουν οι διδάσκουσες Ευγενία Γαζίζοβα, Νικολέτα Μπατζαλέξη, Κατερίνα Μπούτου, Βασιλική Σουλτούκη.

Χορεύουν οι τάξεις της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου Λάρισας: Προνηπίων και Νηπίων, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Σύγχρονου Χορού Εφήβων/Νέων, Εντατικού Ρυθμού, Προφυτωρίου και Φυτωρίου.

Συμμετέχουν επίσης οι σπουδάστριες της Ανώτερης Σχολής Χορού του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίες θα παρουσιάσουν κλασικές χορογραφίες σε σύνθεση, προσαρμογή και διδασκαλία των Ευγενίας Γαζίζοβα και Κατερίνας Μπούτου. Παράλληλα, θα ερμηνεύσουν σύγχρονες χορογραφίες που συνέθεσαν οι ίδιες στο πλαίσιο της σπουδής τους, υπό την καθοδήγηση και προσαρμογή της διδάσκουσας Ειρήνης Θανασούλη.

Τα κοστούμια δημιούργησε η κυρία Ελένη Ψύρρα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη σε αυτές τις δύο καλοκαιρινές βραδιές, -γεμάτες χορό, μουσική, χρώμα-, στις οποίες θα πρωταγωνιστούν το μεράκι και η δροσιά των νεαρών και μεγαλύτερων χορευτών.